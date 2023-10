Steinewerfer„beschoss“ Wagen auf Italo-Autobahn

Auch Polizei im Visier

Der irre Steinewerfer hielt sogar so lange seine Stellung, bis die alarmierte Streife der Verkehrspolizei am Tatort eintraf - um diese schließlich ebenfalls ins Visier zu nehmen und zu „beschießen“. Auch hier bewies der Täter Treffsicherheit. In der Folge ergiff er jedoch die Flucht, zu Fuß über Feldwege.