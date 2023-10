Google ergänzt Assistant mit Chatbot-Funktionen

Neue Pixel-Smartphones

Google präsentierte am Mittwoch auch sein neues Smartphone Pixel 8, das stark auf Künstliche Intelligenz setzt, unter anderem bei der Bildbearbeitung. Das 6,2 Zoll große Pixel 8 und die 6,7 Zoll große Pro-Variante sollen ab dem 12. Oktober in Österreich verfügbar sein. Die Einstiegspreise für die 128-Gigabyte-Version liegen bei 799 bzw. 1099 Euro, für einen doppelt so großen Speicher werden 859 bzw. 1159 Euro fällig. Das Pro gibt es zusätzlich noch mit 512 GB um 1299 Euro.