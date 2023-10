Schlepperalarm: Vier Männer aus Auto gesprungen

Einsatzfahrzeuge der Bereitschaftseinheit rasten am Mittwoch gegen 8.20 Uhr von Linz in Richtung Rohrbach. Der Grund: Vier Männer waren kurz zuvor aus zwei Autos gesprungen und suchten das Weite. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den Flüchtigen um Schlepper handelt. Fast gleichzeitig wurden im Bezirk Urfahr-Umgebung in Zwettl an der Rodl ebenfalls Flüchtlinge entdeckt. 26 Kurden aus der Türkei wurden von der Polizei auf dem - illegalen - Weg nach Deutschland aufgehalten. Sie waren in einem Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen transportiert worden.