Mehr als 90 Prozent der Schlepper kommen durch

Berichte von „Pushbacks“, also illegalen Rückschiebungen nach Oberösterreich direkt an der Grenze zu Bayern, machten schon die Runde. Bekanntlich gibt es in Oberösterreich fast täglich Aufgriffe von Schlepper-Transporten, meist besetzt mit kurdischen Türken. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die niederbayrische Polizei berichtet von täglich 600 aufgegriffenen Migranten hinter der Grenze. Damit werden in Oberösterreich kaum zehn Prozent abgefangen – jene gar nicht mitgezählt, die auch in Deutschland unerkannt ans Ziel gelangen.