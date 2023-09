Befehl an Schlepper: „Fahrt Polizisten nieder!“

Der 32-jährige Schwede am Steuer des Mercedes Sprinter mit slowenischem Kennzeichen hielt sich zum Glück nicht an den „Durchbruchs-Befehl“ der Hinterleute. Er hielt bei der Bushaltestelle beim Ars-Electronic-Center an, als Polizisten ihn stoppten. Auf der Ladefläche: 27 Türken, darunter vier Kleinkinder und ein Baby!