Auf einen Kaffee und einen Plausch mit der Polizei

Es ist eine durchaus charmante Idee, die im Sommer ihre Premiere feierte: In ganz Tirol wurde die Bevölkerung eingeladen, sich in ungezwungener Atmosphäre bei einem Kaffee mit Vertretern der Tiroler Polizei zu unterhalten. Jetzt geht die Aktion in die Verlängerung und die Polizisten kommen in zahlreiche Gemeinden.