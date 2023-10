Motorrad-Motor „explodierte“ während der Fahrt

Ein 36-jähriger Mühlviertler war gegen 11.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Leonfeldener Straße von Zwettl an der Rodl Richtung Bad Leonfelden unterwegs. In einer Rechtskurve in Bad Leonfelden ließ der Motorradlenker das Motorrad aufgrund eines Knalles im Bereich der Kopfdichtung los. Der Lenker stürzte zu Boden und rutsche auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch die dortige Leitschiene in die angrenzende Wiese.