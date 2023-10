Was diese US-Kleinstadt mit Hallstatt gemein hat

Es herbstelt. Das Laub färbt sich bunt und verwandelt damit ganze Landstriche in einen farbenfrohen Fleckenteppich. In Pomfret mag man sich darüber jedoch nicht so recht freuen. Ein Schicksal, das das US-Städtchen mit dem heimischen Hallstatt teilt und daher nun - wie dort - besondere Maßnahmen ergreift.