Ist unsere Arbeit überhaupt noch zu retten?

Die Lohnverhandlungen bei den Metallern gehen am Montag richtig los - erstmals wird über die Gewerkschaftsforderung von 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt gefeilscht. In Zeiten extremer Teuerung scheint vor allem das Geld im Fokus zu stehen und weniger die Forderung nach der sechsten Urlaubswoche oder mehr Freizeit. Aber geht es in der Arbeit wirklich nur ums Geld?