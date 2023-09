Kostenexplosion: Hockeyfans zittern um ihr Eis

Es ist das eingetreten, wovor Eishockey-Boss Michael Herzog-Löschnig schon im Vorjahr gewarnt hatte: Dass die Teuerungswelle zur Schließung von Sportstätten führen könnte! Wie berichtet, wird man die Eishalle in Radenthein heuer nicht in Betrieb nehmen können, weil der Gemeinde die Stromkosten über den Kopf gewachsen sind. Ein Schock für Freizeitsportler und Hockeyvereine in der Region, die sich jetzt andere Eisflächen suchen müssen.