Vorarlberger fahren auf Bus und Bahn ab

Damit in naher Zukunft die 90.000er-Marke bei den Jahrestickets geknackt werden kann, streben der Landeshauptmann und der zuständige Mobilitätslandesrat Daniel Zadra einen weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur an. 44,5 Millionen haben die Mitglieder der schwarz-grünen Landesregierung hierfür in diesem Jahr veranschlagt. „Investiert wird in weitere Angebote und eine gute Taktung“, erläuterte Wallner.