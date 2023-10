So entkommen Sie sieben komplizierten Beziehungen

Mit den Beziehungen zu Mitmenschen ist es nicht einfach. Wenn es die zum eigenen Partner betrifft, oft am schwierigsten. Gerne wendet sich man sich mit seinen Beziehungsproblemen dann an sein soziales Netzwerk. Das stellt dann in der Regel - übereilt und kompetenzlos - fest: „Der ist ein Narzisst!“ Oder ebenfalls gern inflationär verwendet: „Sicher ein Borderliner!“ Und man weiß nicht, aus wie vielen Partnern in der sozialen Blase bereits der süchtige Junkie, der zwanghafte Monk oder die krankhafte Dramaqueen geworden ist. Obs stimmt? Ich wette mit Ihnen: in 99 Prozent der Fälle nicht.