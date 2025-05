Landwirt stürzte mit dem Kopf voran in Streuwerk

Schrecklicher Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag auf einem Erdbeerfeld in Taiskirchen im Innkreis. Ein 45-Jähriger arbeitete gemeinsam mit seiner Ehefrau, als der Mann stolperte und mit dem Kopf voran in das Streuwerk des Miststreuers stürzte. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden.