Wie EU-Ausländer Wiens Bezirkswahlen drehten

EU-Bürger konnten bei den Wien-Wahlen über die Bezirksvertretungen mitentscheiden – und taten das auch. Ein tiefer Blick in die Datensätze der Wahlbehörde zeigt: Sie waren oft das Zünglein an der Waage. Margareten etwa wäre ohne die Stimmen der EU-Ausländer weiterhin in roter Hand.