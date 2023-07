„Rennen Sie!“: Narzissten als gefährliche Blender

Die Maske, die sie tragen, ist eine schöne: freundlich, faszinierend, einem völlig zugewandt, locken Narzissten andere in ihre Fänge. Man verliebt sich rasch in diese schillernden Persönlichkeiten. Doch schon in der nächsten Sekunde ist alles anders: Dann gibt es die völlige verbale Vernichtung und emotionale Abwertung. Aber niemals würden Narzissten einen wieder gehen lassen! Sie erkennen Ihren Partner in der Beschreibung wieder? Dann rennen Sie!