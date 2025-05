Lakers scheitern in Play-offs früh gegen Minnesota

Warriors lassen erste Chance liegen

Die Golden State Warriors ließen unterdessen ihre erste Chance auf den Einzug in die zweite Runde deutlich liegen. Das Team um All-Star Steph Curry (13 Punkte) musste sich bei den Houston Rockets 116:131 geschlagen geben, hat jedoch noch zwei weitere Partien Zeit, um den benötigten Sieg einzufahren. Das nächste Duell steht bereits in der Nacht auf Samstag im heimischen Chase Center in San Francisco an.