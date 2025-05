60 Euro! Warum der Ärztemangel „Hautsache“ ist

Kassenärzte der Dermatologie werden in Niederösterreich regelrecht überrannt, weil elf von 39 Stellen unbesetzt sind. Mit der Verrechnung einer Vorsorgeuntersuchung, die die Mediziner bisher auf Kulanz gemacht hatten, setzen sie zum Befreiungsschlag an. Was die Gesundheitskasse (ÖGK) dazu sagt, lesen Sie bei Krone+.