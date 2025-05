Ein Ex-Rapidler brachte die Fans zum Weinen

Während Rapid in der heimischen Meistergruppe strauchelt, blühte ein Winter-Abgang in Belgien auf: Tobias Hedl stürmte mit Zulte Waregem zurück ins Oberhaus! Die Kaufoption wurde gezogen, der 22-Jährige kehrt nicht mehr nach Hütteldorf zurück. Weil das grün-weiße Eigengewächs in Belgien sein sportliches Glück fand. Und eine Aufstiegsparty erlebte, die die Fans zum Weinen brachte. Vor Freude ...