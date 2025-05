„Unser Umgang am Feld war nicht immer jugendfrei“

„Krone“: Herr Schmid, auf Hartberg wartet in Klagenfurt gegen den WAC das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Wie groß ist da die Anspannung als Trainer?

Manfred Schmid: Die Vorfreude überwiegt. Die Nervosität hält sich tatsächlich in Grenzen. Am freien Tag am Montag war ich noch einmal zuhause in Wien, bin mit meinem Boot auf der Alten Donau gefahren, habe in der Sonne Energie getankt. Das Spiel habe ich schon lange im Kopf, habe einen Plan, wie wir das angehen werden.