Jugendliche schlossen Auto kurz und bauten Unfall

Einen nicht abgeschlossenen Firmenwagen schlossen zwei Jugendliche (17 und 18 Jahre alt) am Mittwochabend am Badesee Feldkirchen kurz und drifteten damit am Parkplatz herum. Dabei bauten sie allerdings einen Unfall. Obwohl sie von mehreren Zeugen beobachtet wurden, bestreiten sie alle Vorwürfe.