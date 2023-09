Statistik zeigt: Über 50.000 Firmen in Tirol aktiv

Eine aktuelle Statistik über den Wirtschaftsstandort Tirol hat am Montag die Wirtschaftskammer veröffentlicht. Diese liefert imposante Zahlen und Fakten über das Vorjahr. So gab es mit 3162 Neugründungen exakt 50.562 aktive Unternehmen, was einem Plus von 28 Prozent gegenüber 2012 entspricht. „Rund sechs von zehn Unternehmen, die im Jahr 2015 gegründet wurden, waren 2022 noch aktiv. Damit liegt Tirol im europäischen Spitzenfeld“, erklärt Stefan Garbislander, Leiter für Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit in der WK.