Ein Sechstel aller Pilzarten ist gefährdet

Lebensräume schrumpfen

Die Gründe für die Gefährdung liegen, wie Landesrat Daniel Zadra am Montag ausführte, an der Beschneidung der Lebensräume. Viele Pilze sind auf ganz spezielle Baumarten angewiesen oder auf Moore und deren Unversehrtheit. Zadra appellierte daher, sich für den Schutz der Naturräume stark zu machen. Die „Rote Liste“ soll auch dazu dienen, dem Umweltschutz ein weiteres Instrument in die Hand zu geben.