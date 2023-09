Blumenfestival endet mit einem sonnigen Finale

Vom 16. Juni bis 24. September fand in Wolfsegg am Hausruck die vom Land Oberösterreich initiierte Gartenzeit statt. Mehr als 20.000 Pflanzen wurden dazu rund um die Schanze in Wolfsegg gesetzt - von regionalen Blumen, Kräutern und Gemüsepflanzen bis hin zu Exoten wie Hibiskus oder Papageienblatt. Besonders herausfordernd für die Gärtner war dabei das steile Ausstellungsgelände auf einer Seehöhe von 640 Metern.