Autorin Kronabitter: „Mein Bauch gehört mir“

Eigentlich hätten im Krankenhaus Bregenz - und da in einer Privat-Ordi - Abtreibungen durchgeführt werden sollen. Nach diversen Protesten sieht Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) nun davon ab und sucht eine Alternative. Sogar Bischof Benno Elbs sah sich genötigt, einen Kommentar in der Causa abzugeben. Auch er sprach sich gegen die Lösung im Spital aus. Nun veröffentlichte Schriftstellerin Erika Kronabitter einen offenen Brief, in dem sie die konservativen Stimmen in diesem Zusammenhang scharf kritisiert: