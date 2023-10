Bentley bringt Dreirad in Mulliner-Ausstattung

Mit dem 6-in-1 lässt sich der Nachwuchs auf die Markenwelt von Bentley einstimmen - in der neuen Version sogar auf das Flair der exklusiven Mulliner-Abteilung. Dazu wurde der Sitz mit weichen Einsätzen noch komfortabler gestaltet. Außerdem gibt es eine in Handarbeit angefertigte Diamant-in-Diamant-Steppung sowie ein Bentley-Logo in der Kopfstütze.