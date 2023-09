Inferno bei Klavierfabrik: Ursache ist nun bekannt

Nach dem in der Nacht auf Mittwoch in der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt ein Großbrand ausgebrochen war, ist nun die Ursache für das Inferno bekannt. Das Nebengebäude der Fabrik war bis auf die Grundmauern abgebrannt. Grund dafür soll ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät gewesen sein.