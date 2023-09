Großbrand in Klavierfabrik Bösendorfer in NÖ

Ein Großbrand in der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt hielt in der Nacht auf Mittwoch rund 100 Feuerwehrleute auf Trab. Betroffen von dem Inferno war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern ab. Nachlöscharbeiten sollten in der Früh beendet werden. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.