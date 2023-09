Alko-Lenker übersah Radfahrer in der Dunkelheit

Der 22-Jährige dürfte den 55-jährigen Rennradfahrer aus St. Andrä in der Dunkelheit übersehen haben, als er ihn am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Packer Bundesstraße in einem Kreuzungsbereich touchierte. „Der PKW-Lenker touchierte den Radfahrer mit der rechten Fahrzeugseite. Dabei wurde der rechte Seitenspiegel vom Fahrzeug abgerissen“, schildert die Polizei. Der Radfahrer kam dabei zu Sturz und wurde nach rechts in den Straßengraben geschleudert.