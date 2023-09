Viel Nachholbedarf bei der Betreuung der Kleinsten

Kein Überblick über die Bedarfslage

NEOS verlangen eine zentrale Bedarfserhebung für die Kinderbetreuung in Oberösterreich - ein entsprechender Antrag dafür soll am Donnerstag im zuständigen Landtagsausschuss behandelt werden - sowie die Rückkehr zum beitragsfreien Nachmittagskindergarten. Bammer kritisiert, dass das Land keinerlei Überblick über den Bedarf habe. Es obliege den Gemeinden, diesen zu erheben, sieht sie ein strukturelles Problem. In den Kommunen werde das aber sehr unterschiedlich gehandhabt, oft erfolge eine Bedarfserhebung erst, wenn die Kinder im Kindergarten sind und nicht bei jungen Familien an sich. Hier müsse das Land endlich eine „echte Aufsicht“ ausüben, forderte sie. Zudem sei der - oft als „Herdprämie“ kritisierte - Kinderbetreuungsbonus ein völlig falsches Signal.