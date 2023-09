Pkw erfasst in Innsbruck Seniorin (79) auf Fahrrad

Die Einheimische fuhr am Montag kurz vor Mittag auf der Schneeburggasse und wollte an einer Kreuzung nach links in die Sadrachstraße einbiegen. Zur selben Zeit war dort ein 66-jähriger Österreicher mit seinem Auto unterwegs und wollte seinerseits abbiegen. Auf der Kreuzung kollidierten Radlerin und Autofahrer dann miteinander.