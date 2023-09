Posch „surft“ auf Erfolgswelle ins Saisonfinale

Mit einer Siebenkampf-Bestleistung von 5662 Punkten war Isabel Posch in die Saison gestartet. Nach grandiosen Wettkämpfen in Götzis und Chengdu (Chn) hält sie nun bei einer Bestmarke von 6107 Zählern. Und auch bei ihrem letzten Antreten in der heurigen Saison, will die 23-jährige Vorarlbergerin nochmals glänzen.