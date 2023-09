Sanierte Heidi-Horten-Arena: moderner Eispalast

In der letzten Baustufe, die vier Monate dauerte, wurden die Außenhülle der Halle erneuert und ein Vordach angebracht. Die Horten-Arena erstrahlt nicht nur innen, sondern auch außen in neuem Glanz. Die Bilanz der letzten Bauphase: 40 Tonnen Stahl verbaut, 2.500 Quadratmeter Fassaden erneuert, 400 Quadratmeter Dach saniert. Die Geländer bei der Empore Nord und Süd sowie eine VIP-Reihe wurden in Glas umgebaut und eine wurde Skybox errichtet.