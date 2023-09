Anwälte sollen Schüler über die Gesetze aufklären

Wir Anwälte stellen immer wieder fest, dass es bei jugendlichen Straftaten nicht um kriminelle Energie geht, sondern sehr oft um fehlendes Bewusstsein, was erlaubt ist und was nicht. Gerade Jugendliche glauben oft, nur, weil’s die anderen auch machen, ist etwas erlaubt. Darum ist es so wichtig, gründlich zu informieren. Für uns Anwälte ist es ja auch frustrierend immer nur in der Schadensbegrenzung tätig zu sein.

Franz Mittendorfer, Präsident der OÖ. Rechtsanwaltskammer