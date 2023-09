Wenn die Menschen ausgeschwitzt haben

Ja, die Feuchtkugeltemperatur. Nein, keine Witze bitte, das ist nicht die Temperatur eines schwitzenden Glatzkopfs, sondern eine ernste Sache, für manche Leute sogar eine todernste ... Wenn man draußen ein Thermometer aufstellt, zeigt es die Temperatur der Luft an. Nun kamen die Physiker in alten Zeiten auf die merkwürdige Idee, das Thermometer mit Watte zu umwickeln und diese ständig feucht zu halten. Was passiert jetzt? Die Temperatur sinkt - und zwar bis zur sogenannten Feuchtkugeltemperatur, kurz FKT.