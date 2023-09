Russen-Jet wollte britischen Aufklärer abschießen

Pilot dachte an Schussfreigabe

Russland hatte dafür offiziell technisches Versagen verantwortlich gemacht, was von der britischen Regierung öffentlich bestätigt wurde. Am Donnerstag aber berichtete die BBC unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass abgefangene russische Funksprüche die Situation anders darstellen würden.