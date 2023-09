Erste Onkologie-Abteilung im Burgenland fix

„Das Burgenland reagiert damit auf die steigenden Fallzahlen, auf immer mehr mögliche Therapien, aber auch auf die Tatsache, dass Burgenländer, die Krebstherapien brauchen, trotz einer geltenden Gastpatienten-Regelung immer häufiger von größeren Spitälern in anderen Bundesländern zurückverwiesen werden“, erläutert Doskozil. Starten soll die neue Abteilung für Onkologie und Palliativmedizin im ersten Halbjahr 2024, mit Beginn des Patientenbetriebs in der neuen Klinik in Oberwart.