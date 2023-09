Einbrecher wüteten in Klagenfurter Schule

Spurensicherer im Einsatz

Was sich die Täter an Beute in der Schule erhofft, beziehungsweise was sie tatsächlich erbeutet haben, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen jedenfalls auf Hochtouren. Auch die Tatortermittler rückten aus, um mögliche hinterlassene Spuren der Einbrecher zu sichern. Für die Schüler war es jedenfalls ein aufregender Start in den Unterrichtstag.