Bergrettung flog 100 Einsätze weniger

Schlechtes Wetter als Hauptgrund

Weil der August sehr niederschlagsreich war, flog die Bergrettung in diesem Monat weniger oft aus, allerdings waren auch weniger Wanderer in den Bergen unterwegs. Das schlechte Wetter ist wohl der Hauptgrund, warum sich die Einsatzzahlen heuer insgesamt in Grenzen halten. Denn immer noch sind viele, die den alpinen Raum erkunden wollen, nicht gut vorbereitet und unterschätzen die Strapazen, die eine ausgedehnte Tour mit sich bringt.