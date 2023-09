Ein „walgerechter“ Moby Dick im Jubiläumsjahr

Längerfristige Ziele

Weil die Nachfrage beständig wächst, keimt auch der Wunsch nach Vergrößerung: „Die Spielstätte ist vor allem in den Bereichen für das Personal, auch bei der Bühnenbildwerkstatt nicht mehr ganz zeitgemäß“, sagt Baumgartner, so fehlt etwa auch eine eigene Probenbühne. Der längerfristige Wunsch wäre nun eine neue Spielstätte in einem neuen Haus gemeinsam mit dem Kuddelmuddel.