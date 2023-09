Grazer Stadtspaziergänge

AUSFLUG IN DIE UMGEBUNG

Graz, gerne auch als Genuss-Hauptstadt oder City of Design bezeichnet, hat vor den Toren so einige Top-Ausflugsziele. Für die kleine Landpartie empfiehlt sich nun allerdings ein Auto. Im Radius von etwa einer Stunde findet sich zum Beispiel das Lipizzanergestüt Piber. Es ist die Wiege der berühmten weißen Pferde der Spanischen Hofreitschule in Wien.