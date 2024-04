Wind im Haar und Salz auf der Haut

Das Staunen beginnt schon beim geschäftigen Fischmarkt in Olhão, geht weiter in den entzückenden Gassen der Hafenstadt Lagos und findet am Cabo de São Vicente einen Höhepunkt. An diesem südwestlichsten Punkt Europas stürzen die Klippen 70 Meter ins tosende Wasser hinab. Nicht nach dem ersten Selfie gleich weiterfahren, sondern den Wind im Haar und das Salz auf der Haut spüren an diesem besonderen OrtDas gilt übrigens auch für den nahen Aussichtspunkt Ponta da Piedade, der seine größte Schönheit bei Sonnenuntergang entfaltet.