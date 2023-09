Ultraleichtflugzeug machte Notlandung in Wiese

Warum der Motor des Flugzeugs der beiden Vöcklabrucker am Montagnachmittag plötzlich abstarb, ist noch unklar. Etwa eine Stunde war der 65-jährige Pilot mit einem 31-jährigen Fotografen als Passagier bereits in der Luft, als das Undenkbare passierte: Der (einzige) Propeller des Flugzeugs stotterte und blieb über der Gemeinde Schörfling am Attersee stehen.