Zwei Bauern bei Traktorunfällen schwer verletzt

In der Dämmerung

Ebenfalls ins Spital, genauer ins Krankenhaus Steyr in den Schockraum, wurde am Sonntagabend ein 56-Jähriger aus St. Ulrich bei Steyr geflogen. Der Bauer hatte sich in der Dämmerung, etwa gegen 19.30 Uhr mit seinem Traktor über eine steile Wiese überschlagen. Er erlitt schwere Verletzungen.