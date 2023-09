Mit Mofa im Rausch gegen Traktor: „Keine Polizei!“

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr am Samstag gegen 17.50 Uhr mit seinem Moped auf der L1217 Windischdorf kommend Richtung Reith. Zeitgleich fuhr ein ebenfalls 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding mit seinem Traktor auf der L1217 in dieselbe Richtung und bog in der Ortschaft Wögern, Gemeinde Stroheim, nach links in die dortige Wiese ein. Dabei prallte der Mopedlenker gegen das Heck des Traktors und wurde leicht verletzt.