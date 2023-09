Samstags-Ausflugsverkehr in Gmunden blockiert

Warum sich die Aktivisten an einem Samstag auf die Straße klebten, ist auf den zweiten Blick, mit Hinweis auf den Ort, logisch. Am sogenannten Sonnen-Samstag, dem letzten der heurigen Sommerferien, war in Gmunden natürlich viel los - Ausflugsverkehr. Daher war das Ziel lohnender, als eine wenig befahrene Straße in Linz.