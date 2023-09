Renault Scenic: Kein Van mehr, trotzdem geräumig

Zwei Motoren stehen zur Wahl. In der 125 kW/170 PS-Version ist eine 60 kWh-Batterie an Bord. Sie liefert Energie für 420 Kilometer, mit bis zu 130 kW kann an der Schnellladestation geladen werden. Ein Akku mit 87 kWh ist in Verbindung mit dem 160 kW/220 PS starken Aggregat an Bord. Renault gibt eine WLTP-Reichweite von 620 Kilometern an. Schnellladen ist mit bis 150 kW Leistung möglich, ein 22 kW-Onboard-Lader ist verfügbar. Diese Version bringt 1842 kg auf die Waage. Das Höchsttempo wird bei der schwächeren Version auf 150 km/h begrenzt, bei der reichweitenstärkeren auf 170 km/h.