Nach Espace: Renault macht nächsten Van zum SUV

Wasserstoff-Hybrid?

Zur Antriebstechnik macht Renault noch keine Angaben. Doch bei der Präsentation der Studie war davon die Rede, dass die Top-Version eine Art Hybridantrieb an Bord haben soll: Hinter der Batterie soll eine Brennstoffzelle montiert sein, die mit 16 kW/22 PS den Akku lädt, unter der Fronthaube ein Wasserstofftank. So will Renault die elektrische Reichweite der 40 kWh-Batterie auf bis zu 800 Kilometer erweitern. Es wäre eine große Überraschung, wenn dieses Nischenprogramm in Serie ginge.