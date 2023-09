Einbruchsserie in Clubheime aufgeklärt

In der Nacht auf Donnerstag meldete in Andelsbuch eine aufmerksame Nachbarin der Polizei, dass sie vom angrenzenden Clubheim des örtlichen Fußballvereins das Klirren von Glas gehört hätte, zudem sei in einem nahen Waldstück der Schein von Taschenlampen zu erkennen gewesen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und Sichtung der Videoüberwachung konnten in weiterer Folge zwei Männer, welche kurz zuvor einer Verkehrskontrolle unterzogen worden waren, als Täter entlarvt werden. Es handelt sich dabei um einen 21-jährigen Bregenzer und einen 27-jährigen Dornbirner - beide wurde an ihrem Wohnort festgenommen.