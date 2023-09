Die Spitäler der Zukunft sind schon die Gegenwart

Erleichterung für Palliativpatienten

Solche Videokonferenzen haben auch Einfluss auf die Patienten: In der Palliativstation der Barmherzigen Schwestern in Linz etwa werden, wenn möglich, die Sprechstunden digital abgehalten. Man erspart so den geschwächten Patienten den anstrengenden Weg ins Spital. Ein weiteres Beispiel zur Entlastung der Mitarbeiter: Durch eine intelligente Spracherkennung wird aus einem Diktat automatisch ein strukturierter Bericht.