Zahlreiche Drohnenattacken in Russland und Ukraine

Drohne nahe Moskauer Flughafen abgefangen

Auch der Moskauer Bürgermeister, Sergej Sobjanin, meldete einen neuen Drohnenangriff in der Oblast Moskau. Das unbemannte Flugobjekt ist laut dem Telegram-Kanal Mash in der Nähe des internationalen Flughafens Schukowski abgefangen worden. Durch die Druckwelle der Explosion seien in umliegenden Häusern Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Die russische Luftfahrbehörde Rosawiazija gab daraufhin bekannt, dass an den Flughäfen Domodedowo, Wnukowo und Schukowski der Flugverkehr eingeschränkt worden sei.